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ضبط 23 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية فى القليوبية

الجمعة، 03 مايو 2019 11:48 ص
ضبط 23 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية فى القليوبية المضبوطات
كتب - محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع بدون ترخيص بالقليوبية بداخله 23 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات التموينية من خلال تشديد الرقابة على حركة السلع لضبط الأسواق ، ولاسيما السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لحماية جمهور المستهلكين.

وأكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية كائنة بدائرة مركز شرطة بنها) بإدارة مصنع بدون ترخيص وتجميع كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات جديدة وتدوين تواريخ صلاحية على غير الحقيقة ، ووضع علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات .

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع لجنة فنية من مديرية الزراعة تم إستهداف المصنع وتم ضبط المتهم، والمضبوطات و20 طن من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية ، و3 طن مبيدات زراعية معاد تدويرها وعليها علامات تجارية جديدة، وكميات كبيرة من العبوات الفارغة وإستيكارات علامات تجارية لكبرى الشركات المستخدمة للتصنيع والتعبئة، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة ، وقررت اللجنه الفنية المرافقة للمأمورية أن جميع المضبوطات غير صالحة للإستخدام الزراعى، ومضرة بالأراضى الزراعية.

 

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


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