شاهد.. "قطريليكس" تكشف مخطط قطر الإرهابى لتقسيم برلمان ليبيا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال تقرير نشرته قناة "قطريليكس"، إن النظام القطرى استنفد كل السبل لإنقاذ ميليشياته فى ليبيا، وبث سمومه لضرب مواقف القوى الداعمة للجيش الوطنى.

من جانبه كشف النائب الليبى صالح أفحيمة مخطط الحمدين الخبيث، حيث تقود قطر مخطط لتفتيت البرلمان بسبب دعمه لخليفة حفتر، وتستهدف رفع الغطاء السياسى عن عملية طوفان الكرامة.

ومولت قطر اجتماعاً مشبوهاً عقده بعض النواب تحت رعاية إخوان طرابلس، ووضعت أجندة الاجتماع ومخرجاته ووزعت الأدوار من الدوحة، كما خرج بدعوة موتورة لتغيير رئاسة البرلمان فى توقيت حساس.

ودفع الاجتماع بمطالب خبيثة لنقل مقر المجلس من طبرق إلى معقل الإخوان، ولكن قاطعه غالبية الأعضاء ورفضت مخرجاته رئاسة البرلمان، ولم يحضره إلا 13 نائباً إخوانياً بينهم من لم يؤدوا اليمين القانونية، حيث حاولوا تمرير مخطط إضفاء المشروعية على إرهابيى طرابلس بلا جدوى.