روسيا توجه مذكرة احتجاج لأمريكا على القرار غير القانوني بحق بوتينا

واشنطن )أ ش أ(

وجهت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مذكرة احتجاج للخارجية الأمريكية على "القرار غير القانوني" لقضاء البلاد بحق المواطنة الروسية المعتقلة هناك، ماريا بوتينا.

وقالت السفارة الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "إنها وجهت إلى وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة احتجاج على خلفية القرار غير القانوني للقضاء، تطالب السلطات الأمريكية بضمان حماية الحقوق والمصالح الشرعية لمواطنتنا بالتوافق مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف البيان: قام دبلوماسيون من السفارة بزيارة ماريا بوتينا، مضيفًا : على الرغم من كل الظلم والقسوة للحكم الصادر يوم 26 أبريل، إلا أن مواطنتنا تواجه كامل المعاناة الناجمة عن حبسها في السجن بصمود وكرامة.

وأصدر القضاء الأمريكي، يوم 26 أبريل الماضي، حكمًا بسجن المواطنة الروسية مدة 18 شهرًا، وواجهت بوتينا البالغة 30 عامًا اتهامات بالمشاركة في مؤامرة بهدف القيام بأنشطة تخدم مصلحة دولة أجنبية، على أراضي الولايات المتحدة.