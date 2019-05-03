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رئيس القطاع الدينى بـ"الأوقاف" يفتتح مسجد النصر فى قرية الزهايرة بالدقهلية

الجمعة، 03 مايو 2019 01:59 م
رئيس القطاع الدينى بـ"الأوقاف" يفتتح مسجد النصر فى قرية الزهايرة بالدقهلية الشيخ جابر طايع
كتب إسماعيل رفعت
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افتتح الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، مسجد النصر بقرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، الذى تم بناءه بجهود الأهالى.

وقال "طايع" إنه من فضل الله عز وجل على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات، التى تتوالى فيها النفحات وتنزل فيها الرحمات، ويتضاعف فيها الأجر، ويتعظم فيها الثواب، مضيفا أنه من أعظم المواسم شرفا وأكثرها بركة هو شهر مضان، سيد الشهور وأعظمها حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم رمضان ويبشر الصحابه بهذه المنحة الربانية.

وأضاف طايع خلال خطبة الجمعة من مسجد النصر، بقرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، أن الصحابة كان يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان وأن يعينهم على إحسان العمل فيه، وكانوا يكثرون من دعاء اللهم سلمنى إلى رمضان وسلم لى رمضان وتسلمه منى متقبلا.

وشدد طايع على ضرورة الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة والالتزام بما أوصى به النبى وكان يفعله، كالتعجيل الفطر وتأخير السحور، كما ينبغى عدم التأخير فى الطعام والشراب، وكثرة العبادات والشعور بالفقراء، لافتًا إلى أن المتأمل فى سير ة النبى الكريم يرى أن رمضان هو شهر للعمل والإنتاج، والانتصارات.

وقرر طايع، تشكيل مجلس إدارة للمسجد برئاسة الشيخ طة زيادة، وكيل الوزارة لأوقاف الدقهلية، وعضوية الشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام التفتيش، وإمام المسجد.


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جابر طايع

السنبلاوين




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