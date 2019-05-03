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الجمعة، 03 مايو 2019 06:18 ص
خالد صلاح
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"الزراعة" توافق على تصدير 50 ألف شتلة فاكهة و23 طن تقاوى لـ3 دول

الجمعة، 03 مايو 2019 06:00 ص
"الزراعة" توافق على تصدير 50 ألف شتلة فاكهة و23 طن تقاوى لـ3 دول شتلات - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم الموافق على تصدير 50 ألف شتلة فاكهة، و23 طن تقاوى الى السعودية والجزائر والإمارات تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.

 وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 50 ألف شتلة فاكهة الى السعودية من أصناف برتقال بلدى، يوسفى، ليمون، شعير، مانجو، بالإضافة الى تصدير 18 طن تقاوى اذرة شامية صفراء الى الجزائر، وتصدير 5 طن تقاوى علف الى الامارات .

وتابع التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.
 


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