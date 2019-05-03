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الدفاع الروسية: رصد 16 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 03 مايو 2019 12:00 م
الدفاع الروسية: رصد 16 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية بشار الأسد
موسكو (أ .ش. أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 3 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 13 انتهاكا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية وحماة وإدلب وحلب.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والسيطرة على حركة اللاجئين في سوريا نفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية عملا إنسانيا واحد في قرية ستامو بمحافظة اللاذقية، تم خلاله إيصال 500 عبوة غذائية بوزن إجمالي بلغ 2.165 طن.

وأوضح البيان أنه لم يتغير عدد المراكز السكنية التي انضمت إلى نظام الهدنة في سوريا ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت وقف الإعمال القتالية.

 

 


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