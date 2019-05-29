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4 أخطاء تفعلها تزود أعراض الحساسية الموسمية

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:30 ص
4 أخطاء تفعلها تزود أعراض الحساسية الموسمية الحساسية الموسمية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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هل تشعر بأن الحساسية الموسمية قد أصبحت أسوأ مما كانت عليه؟.. إذا كانت إجابتك بنعم فهناك عدد من الأخطاء تفعلها تزيد من أعراض حساسيتك، بخلاف زيادة كمية المواد المثيرة للحساسية وحبوب اللقاح سنويًا، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأخطاء التى تزيد أعراض الحساسية الموسمية، بحسب موقع Only my health.

الحساسية
الحساسية

ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة

ينبغى أن يكون منزلك مكاناً لحمايتك من الحساسية الموسمية، ولكن إذا كنت ترغب في ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة، فأنت بذلك تحول منزلك إلى مصدر للعطس والمواد المثيرة للحساسية، لذا حافظ على أبوابك ونوافذك مغلقة عندما تكون مستويات المواد المثيرة للحساسية المحمولة جواً مرتفعة في منطقتك.

 

لا تقوم بتغيير ملابسك

إذا كنت تقضى معظم يومك في الخارج أو في الأماكن الخضراء، حيث توجد المواد المثيرة للحساسية فى كل مكان، فيجب أن يكون تغيير الملابس هو أول ما يجب عليك فعله عند العودة إلى المنزل، هذا لأنه يمكن لملابسك التقاط المواد المثيرة للحساسية وإحضارها إلى منزلك، ويمكنهم الإمساك بالأثاث.

 

ترتدى الأحذية فى المنزل

ليست ملابسك فقط هى التى تمسك بمسببات الحساسية وحبوب اللقاح غير المرغوب فيها، بل إن أحذيتك لا تعمل بشكل مختلف وبالتالى يجب عليك خلع حذائك بمجرد دخول منزلك، وقم بتنظيف السجاد مرة واحدة فى الشهر إذا كانت الأعراض شديدة.

 

عدم تغيير فلاتر الهواء فى التكييف منذ فترة طويلة

عدم تغيير مرشحات الهواء فى التكييف فى منزلك لأنها يمكن أن تلتقط حبوب اللقاح والمواد المثيرة للحساسية قبل أن تصل إلى منزلك، لذا يجب عليك تغييرها كل شهر خاصةً إذا كنت تعانى من مشكلة الحساسية الموسمية.


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