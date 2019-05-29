وزير تجارة بريطانيا: مصر حققت نجاحا فى الإصلاح.. ونتطلع لتعزيز التعاون

كتب - أحمد يعقوب

قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، إن مصر بوابة العبور إلى قارة أفريقيا، وإن بلاده تسعى لتعزيز التعاون التجارى معها، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حقق تقدما مهما فى مؤشرات الأداء.

وأوضح الوزير البريطانى، أن نجاح خطة الإصلاح المصرية يبدو واضحا فى تقدم مؤشرات الأداء الكلية، مثل زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الاحتياطيات الدولية، وانخفاض البطالة والتضخم، لافتًا إلى أنه بحث مع المسؤولين المصريين مجالات التعاون، ومستقبل العمل المشترك فى ظل سيناريوهات التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكسيت".

وأضاف "فوكس"، خلال منتدى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا الذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن الجانب البريطانى يسعى للحفاظ على التعاون التجارى مع مختلف الدول التى تجمعه بها علاقات اقتصادية، مشيدًا بالاستقرار الذى حققته مصر وانعكس على جذب تدفقات مالية واستثمارات أجنبية مباشرة، خاصة أن بريطانيا من أبرز المستثمرين فى قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة.

من جانبه، قال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن عقد المنتدى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون، ودعم العلاقات المصرية البريطانية، خاصة فى قطاعات الرعاية الصحية والنقل والتعليم.

وأكد "نصير" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجالات التعاون المشترك بين القاهرة ولندن تشهد تطورًا وفرصًا مهمة للتعاون فى مجالات مهمة، مثل القطاع الصحى والتعليم، فى ظل اهتمام القيادة السياسية فى مصر بتلك القطاعات، ودعم قدرات وطاقات الإنسان، لافتًا إلى أهمية تنظيم لقاءات عمل دورية من قبل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بين مجتمعى الأعمال المصرى والبريطانى، بما يسهم فى عرض الفرص الاستثمارية المشتركة وزيادة التعاون التجارى والاقتصادى.

يُذكر أن المنتدى حضره مسؤولون من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، إضافة إلى ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحشد من كبار قادة الأعمال والاقتصاد فى مصر.