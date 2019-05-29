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وزيرة خارجية النمسا: دعم حرية الصحافة أحد ثوابت سياستنا الخارجية

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:42 م
وزيرة خارجية النمسا: دعم حرية الصحافة أحد ثوابت سياستنا الخارجية كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا
فيينا (أ ش أ)
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أكدت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا فى حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، أن أحد ثوابت السياسة الخارجية النمساوية هى دعم حرية الصحافة فى جميع دول العالم.

وقالت كنايسل - فى تصريح اليوم الأربعاء، عقب استقبالها هارلم ديسير ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبى لشئون حرية وسائل الإعلام - إن بلادها تدعم بصفة خاصة حرية الصحافة والإعلام فى الدول الـ 57 الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، والتى تتخذ من فيينا مقرا لها، تولى اهتماما كبيرا لقضية حرية الصحافة وتحرص على رصد الانتهاكات فى هذا المجال وتوجيه انتقادات للحكومات فى هذا الشأن، وبخاصة تركيا، بعد وقوع عدة حوادث اعتداءات بدنية على صحفيين أتراك أثناء ممارستهم أعمالهم فى الأسابيع الماضية.

 


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