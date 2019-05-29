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وزارة التعليم: لا يوجد تعديل على نظام الدراسة بالصف الثانى الثانوى حتى الآن

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:26 م
وزارة التعليم: لا يوجد تعديل على نظام الدراسة بالصف الثانى الثانوى حتى الآن طلاب الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثانى الثانوى"2019/2020".

 

وأفادت الوزارة، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه فى العام الحالى على الصف الثانى الثانوي؛ حيث أن جميع المواد ممتدة ولم يطرأ أى تعديل على نظام الدراسة للصف الثانى الثانوى حتى الآن.

 

وأهابت الوزارة بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة وتشتت أبناؤنا الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أى تعديل سيتم الإعلان عنه فى وقته وبمنتهى الشفافية.


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التربية والتعليم

نظام الدراسة فى الثانوى العام

تعديل الدراسة في الصف الثانى الثانوى


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