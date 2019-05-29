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وام: الإمارات والولايات المتحدة تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعى بين البلدين

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:02 م
وام: الإمارات والولايات المتحدة تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعى بين البلدين محمد بن راشد وبولتون
كتب محمد جمال
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فى بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعى بينهما، وذلك خلال زيارة مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومي، جون بولتون، إلى أبوظبى.

 

وفى بيان صادر عن بولتون ومستشار الأمن القومى الإماراتى، الشيخ طحنون بن زايد، أكدت أبوظبى وواشنطن بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعى بينهما.

 

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون العسكرى بين الدولتين، وسترفع مستوى الشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية، المتينة بين الدولتين فى هذا الوقت الحساس.

 

وعبرت أمريكا والإمارات عن رغبتهما المتبادلة بإرساء الأمن والازدهار فى المنطقة، وأشارتا إلى أن هذه الاتفاقية ستقوى هذه الرغبة عبر تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين فى المنطقة، على الصعيدين الدفاعى والأمني، وستدعم جهود الدولتين بسبيل الحفاظ على أمن منطقة الخليج.

 

يذكر أن بولتون بدأ زيارته إلى الإمارات الإثنين، والتقى خلالها ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية 


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اتفاقية التعاون الدفاعى


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