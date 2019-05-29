والدة شهيد المفرقعات بعد تسليم هشام عشماوي لمصر: الآن تبرد نيران قلوبنا

كتب محمود عبد الراضي

قالت والدة الشهيد ضياء فتوح ضابط المفرقعات، تعليقا على تعليقا على تسليم الإرهابى هشام عشماوى لمصر: "نشعر اليوم بالفخر لانتمائنا لهذا البلد، الذى لاحق المجرمين وقتلة الشهداء حتى رضخوا للعدالة".

وأضافت والدة الشهيد، أن أسر الشهداء يشعرون الآن بحالة من الارتياح والسعادة بعدما شاهدوا الإرهابى يصل للقاهرة، تمهيدًا لمقابلته حبل المشنقة.

واستطردت والدة الشهيد فى حديثها لـ"اليوم السابع: "منذ أن استشهد ابنى وغيره من الشهداء الأبرار لم تتزعزع ثقتنا فى دولتنا، فكنا على يقين أن الإرهابيين لن يفتلوا من العدالة، وأن هناك دولة قوية تثأر للشهداء وتبرد نيران القلوب".

ووجهت الأم حديثها لأرواح الشهداء قائلة:" ناموا فى أمان، فحقوقكم قد عادت، وأشقائكم قد ثأروا لدمائكم الطاهرة".

وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى الذى ألقى الجيش الوطنى الليبى القبض عليه فى مدينة درنة أكتوبر الماضى، وهو أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، والذى شكل تنظيم المرابطون فى الأراضى الليبية وشكل أحد أذرع تنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا، وكذلك مشاركته فى عملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.