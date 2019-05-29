هل يمكن أن تعيش الجراثيم على الصابون وتنقل العدوى إليك

كتبت إيناس البنا

هل فكرت يوما وأنت تقوم بغسل يديك بالصابون للتخلص من الجراثيم أن تلك الأداة التى تستخدمها يمكنها أن تنقل الجراثيم بسهولة إلى يديك.

فوفقا لتقرير موقع " sciencefocus" عندما تغسل يديك، تقوم بنقل طبقة رقيقة من البكتيريا ورقائق الجلد الميت والزيوت إلى الصابون الذى تستخدمه، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2006 على 32 عيادة أسنان، أن البكتيريا تنمو على الصابون في جميعها، لأن الصابون العادى لا يقتل البكتيريا بل يزيحها.

ووفقا لأطباء الأمراض الجلدية أوضحوا أن يمكن أن تعيش الجراثيم على الأرجح في جميع قطع الصابون، لكن من غير المحتمل أن تمرضك أو تسبب التهاب الجلد إلا الأشخاص أصحاب الجهاز المناعى الضعيف فهم يجب أن يكونوا حذرين واللجوء لاختيارات الصابون السائل للابتعاد عن أى جراثيم.



الجراثيم على الصابون

يمكن اتخاذ تدابير وقائية قبل استخدام الصابون من خلال شطف الصابون في المياه الجارية قبل استخدامها للتخلص من الجراثيم، واحرص دائمًا على تخزين الصابون خارج الماء، مما يسمح له بالتجفيف بين الاستخدامات. وبهذه الطريقة لن توجد بيئة رطبة تتدفق إليها الجراثيم في المقام الأول.

في دراسة نُشرت في مجلة علم الأوبئة والعدوى، تبيَّن أنه حتى عندما يستخدم المشاركون الصابون الملوث، فإن احتمال انتقال البكتيريا إليهم أمر غير مرجح خاصة إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة، "بالإضافة إلى أنه من السهل تطهير الصابون لأن الطبقة العليا تذوب عادة في الماء سريعا.