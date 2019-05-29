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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 72.14% برقم الجلوس

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:11 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 72.14% برقم الجلوس الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، بعدما اعتمدتها المحافظ الدكتورة منال عوض.

 

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2018 بنسبة نجاح 72.14%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة 100% وذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وأعربت محافظ دمياط عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق فى المراحل الدراسية المقبلة.

 

كما أكدت الدكتورة منال عوض، على أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة الإمكانيات الممكنة لدعم العملية التعليمية وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.

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