مصرع عامل وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الميراث بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى عامل مصرعه، وأصيبت زوجته ونجله، و2 من أشقائه لخلافات بينهما على الميراث، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بين "م.م" 45 سنة، عامل، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، توفي متأثرًا بإصابته، وزوجته" أ.م" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح بفروة الرأس، ،ونجلهما" م.م" 11 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بطنطا "طرف أول"، وبين أشقائه "س.م" 37 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالذراعين، و"أ.م" 40 سنة، موظف، مصاب بخدوش وكدمات بالصدر،و"ع.م" 42 سنة، ربة منزل.

وتبين من تحريات مباحث سيدي سالم بإشراف الرائد حمدي أبو رية، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة حامية بسبب خلافات الميراث على قطعة أرض زراعية، حيث أصاب الطرف الثاني شقيقهم المجني عليه الأول فسقط غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وتم نقل زوجته وابنه المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر الازم ، وجاري العرض على النيابة العامة.