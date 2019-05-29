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مصرع طفل غرقًا داخل ماسورة صرف صحى بالشرقية

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:06 م
مصرع طفل غرقًا داخل ماسورة صرف صحى بالشرقية جثه -ارشيفيه
الشرقية – فتحية الديب
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لقى طفل عمره 11 سنة مصرعه، غرقًا داخل مأسورة صرف صحى بالشرقية، وتم استخراج جثته من قبل الإنقاذ النهري، وبالعرض على نيابة الحسينية صرحت برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا بسقوط طفل داخل مأسورة بمصرف صحى بناحية الجمالية دائرة مركز الحسينية.

وقام فريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدينة بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، باستخراج جثة الطفل وتبين أنه يدعى "أحمد عبد العظيم ال" 11 سنة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن لعدم وجود شبئهة جنائية.

 


 

 


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الجمالية


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