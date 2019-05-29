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مصرع شخص وإصابة 10 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:01 م
مصرع شخص وإصابة 10 فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى انقلاب ميكروباص -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة -  أسيوط الصحراوى الغربى، بالقرب من دائرة مركز الواسطى شمال بنى سويف .
 
وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عزالعرب إخطارا مساء اليوم، الأربعاء، من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى جرزا بمركز العياط  وميدوم بمركز الواسطى ونتج عن الحادث مصرع عبد المعطي محمد مدني ،  42 سنة  العدوه ، المنيا ، وإصابة عشرة آخرين .
 
ونقلت سيارات إسعاف مرفق بنى سويف كل من : صبحي رمضان يوسف 56 سنه ،  مدرس  ، العدوه ،  المنيا ، جروح وسحجات بالجسم - خالد عبد اللطيف محمد 48 سنة ، مدرس ،  العدوه ،  المنيا ، جروح وسحجات بالجسم -  شعبان أحمد أحمد عبد العليم 37 سنة ،  مدرس ،  العدوه ،  اشتباه مابعد الارتجاج  -  رمضان محمد عبد الكريم 48سنه"، مدرس ،  العدوه ،  المنيا ، كدمات وسحجات بالجسم  ، بينما نقلت سيارات مرفق إسعاف الفيوم باقى المصابين إلى المستشفى.
 
 

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الطريق الصحراوى الغربي

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