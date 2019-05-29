مستشار الأمن الأمريكى: نتفق مع الإمارات والسعودية حول خطر السلاح النووى الإيرانى

رويترز

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم الأربعاء، "نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، "نتشاور عن كثب مع حلفائنا فى المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية فى ردنا على أنشطة إيران ووكلائها فى الخليج"، وتابع "كان هناك "هجوم فاشل على ينبع" أيضًا فى وقت الهجمات على الناقلات، ومن الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة ساحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران".