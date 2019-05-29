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مسؤول بـ"ايتيدا": حزمة حوافز جديدة للتصنيع الإلكترونى

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:00 ص
مسؤول بـ"ايتيدا": حزمة حوافز جديدة للتصنيع الإلكترونى الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"
كتبت: هبة السيد
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قال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومستشار وزير الاتصالات للإلكترونيات، إن الهيئة تبحث إمكانية عمل حزمة حوافز جديدة فى قطاع التصنيع الإلكترونى لجذب الشركات العالمية للتصنيع فى مصر، حسبما أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع".

وتعمل الحكومة على توطين التصنيع المحلى للإلكترونيات حيث تخوض مباحثات مع شركات صينية وكورية لتصنيع التابلت المدرسى والذى يحظى بسوق ضخم للغاية فى منظومة تطوير التعليم، بالإضافة الى تصنيع العداد الإلكترونى ولمبات الليد ومكونات الطاقة الشمسية وغيرها من الإلكترونيات.

كان حسام عثمان قد كشف عن إنشاء ثلاث مجمعات متكاملة للإلكترونيات فى القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية فى برج العرب وأسيوط، بتكلفة 50 مليون جنيه، تتضمن معامل للبحث والتطوير، وإنترنت الأشياء والدوائر الإلكترونية وأخرى لتصنيع النماذج الأولية "فاب لاب"، موضحا أن المجمعات تتعامل مع بعضها البعض بحيث يستطيع أى شاب يعمل بمجال الإبداع عمل نموذج أولى للمنتج أو الخدمة التى يريد تقديمها.


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