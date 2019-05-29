ماريا زاخاروفا تنتقد مطالبة الرئيس الأوكرانى بعدم التحدث بالروسية

موسكو (أ ش أ)

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مطالبة النواب المحليين الرئيس الأوكرانى الجديد فلاديمير زيلينسكى بعدم التحدث بالروسية .

وأعربت زاخاروفا ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين فى لفوف غربى أوكرانيا، زيلينسكى بعدم التحدث باللغة الروسية فى خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن فى البلاد.

واعتبرت زاخاروفا أن تحدث زيلينسكى دائما باللغة الروسية أثناء حملته الانتخابية لم يؤثر على انتخابه، وهذا دليل على أنه لا أحد بحاجة لهذا القانون فى أوكرانيا.

وأضافت "لقد صوت 13.5 مليون مواطن فى أوكرانيا لصالح الشخص الذى يتحدث فى حياته اليومية وأثناء عمله، وخلال الحملة الانتخابية باللغة الروسية، وما يثبت هذه الحقيقة الدامغة أن القانون البغيض بشأن اللغة لا يهم أى شخص باستثناء القوميين المتطرفين".