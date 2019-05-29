فيديو معلوماتى.. فوائد تناول التمر هندى فى رمضان

كتبت فاطمة ياسر

يعد التمر الهندى من أشهر المشروبات على الموائد فى شهر رمضان.

وخلال هذا الفيديو سنتعرف على فوائد التمر هندى وفقا لموقع "Organic facts".

- القضاء على الحموضة.

- يقلل فرص الإصابة بالإمساك.

- يحافظ على صحة الأمعاء والمعدة ويحد من الإصابة بعسر الهضم.

- ينشط خلايا الجسم.

- الحد من الشعور بالكسل.

- يرطب الجسم ويقلل فرص الإصابة بالجفاف.

- تطهير وتنظيف الجسم من السموم.

- تنظيم نسبة ضغط الدم.

- الحفاظ على القلب، والحد من التعرض للمضاعفات.

- يساعد فى التخلص من الوزن الزائد وينظم نسبة السكر.