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فيديو معلوماتى.. فوائد تناول التمر هندى فى رمضان

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. فوائد تناول التمر هندى فى رمضان التمر الهندى
كتبت فاطمة ياسر
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يعد التمر الهندى من أشهر المشروبات على الموائد فى شهر رمضان.

وخلال هذا الفيديو سنتعرف على فوائد التمر هندى وفقا لموقع "Organic facts".

 

 

- القضاء على الحموضة.

- يقلل فرص الإصابة بالإمساك.

- يحافظ على صحة الأمعاء والمعدة ويحد من الإصابة بعسر الهضم.

- ينشط خلايا الجسم.

- الحد من الشعور بالكسل.

- يرطب الجسم ويقلل فرص الإصابة بالجفاف.

- تطهير وتنظيف الجسم من السموم.

- تنظيم نسبة ضغط الدم.

- الحفاظ على القلب، والحد من التعرض للمضاعفات.

- يساعد فى التخلص من الوزن الزائد وينظم نسبة السكر.


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