فى شهر القرآن .. شاهد مراحل طباعة المصحف الشريف

كتب: كريم عبد العزيز

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ"، من داخل أحد المطابع المتخصصة فى طباعة المصحف الشريف رصدت عدسة كاميرا دوت مصر، المراحل المختلفة لطباعة المصحف الشريف حتى وصوله لأيدى قرائه.

ويحكى "مهدى محمود" مدير مطبعة "المجلد العربى" المتخصصة فى طباعة المصاحف: " المصحف بيتراجع 5 مرات قبل تداوله" بحيث ان المطبعة تقوم بصناعة "ماكيت" مبدئى للمصاحف المعدة للطباعة، ويتم مراجعته من قبل متخصص للتأكد من خلو الماكيت من أى أخطاء إملائية أو أخطاء بترتيب المصحف، وبعد ذلك يتم طباعة أول نسخة أولية وارسالها الى مجمع البحوث الإسلامية لمراجعتها وإصدار ترخيص للمطبعة بطباعة المصاحف، ويتم فحص جميع النسخ بعد ذلك من قبل متخصص داخل المطبعة وارسال النسخة النهائية مرة أخرى لمجمع البحوث الإسلامية لمراجعتها وإصدار تصريح بتداول النسخ المطبوعة بالأسواق.

وأشار إلى أنه يتم طباعة 7 أحجام مختلفة من المصاحف لتتناسب مع جميع القراء، كما يعد الحجم المتوسط هو الأكثر تداولا، وايضا المماثل للمصاحف التى يتم توزيعها بالحرم المكى،كما توجد تقسيمات مختلفة لبعض المصاحف مثل المصحف المقسم الى 30 كتيب وآخر مقسم الى 5 كتيبات أو 3 كتيبات، ويتم طرح كل حجم من الأحجام المختلفة للمصاحف ب5 أشكال مختلفة من الأغلفة تختلف حسب نوع وشكل وخامة الغلاف الخارجى.

وأضاف مهدى أنه يقوم بطباعة 3 قراءات مختلفة من المصحف الشريف، وهى قراءة حفص للمصاحف المتداولة فى مصر، وقراءة "قالون" للمصاحف التى يتم تصديرها إلى ليبيا، وقراءة "ورش" للمصاحف المصدرة لعدد من الدول الأفريقية، بينها السنغال وغانا ونيجيريا وكينيا، بجانب طباعة مصحف الملك محمد السادس والذى يتم تداوله داخل المملكة المغربية.

وحول الورق المستخدم فى طباعة القرآن الكريم، أضاف أنه يتم استخدام أفضل أنواع الورق لطباعة الصفحات الداخلية للمصاحف، وهى الورق الأبيض والورق الإندونيسى المائل للصفرة، ويشترط أن يكون الورق "غير شفاف"، بحيث لا يظهر المطبوع خلف كل ورقة حتى لا يتسبب ذلك فى إزعاج لعين القارئ.