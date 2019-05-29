فوائد صحية للفلفل الحار أهمها تخفيف آلام المفاصل

كتب بيتر إبراهيم

يعتبر الفلفل الأحمر أو الأخضر ، الحلو أو الساخن ، مصدرًا غنيا للفيتامينات A و C و E وفيتامينات B ، بالإضافة إلى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، يضيف الفلفل الحار ، مثل الهالابينوس والسيرانوس ، المزيد من المذاق للتوابل الشهية بالأطباق.

يحتوى الفلفل الحار على مركب خاص يسمى "كابساسين" قد يكون له أيضًا خصائص صحية، بما في ذلك تخفيف الآلام، لكن هذه المادة لا توجد فى الفل العادى.

وعند التسوق للحصول على الفلفل الجيد، ابحث عن الفلفل صاحب الجلد المتين لا يشوبه شائبة ولا يحتوي على نقاط لينة، ويمكن حفظه في أكياس في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

وواحدة من ألذ أنواع الفلفل الحار هو المكسيكي "بوبلانو" ويشبه الفلفل الأخضر ، ولكنه ذو بشرة داكنة قليلاً ، وشكله أطول وذو نكهة أعمق وأعمق.