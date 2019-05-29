ونظرا لتمتعتها بشبكة نهرية تتجاوز الـ 6250 كم، تمتلك غينيا قوة كهرومائية تصل قدرتها لنحو 7 آلاف ميجاوات، إلا أنها بالكاد تستغل 5% منها.

ومنذ عام 2011، وللحد من عجز الطاقة الكهربائية الذي تعاني منه البلاد ولإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة، شرعت حكومة البلاد في إقامة العديد من المشروعات على نهر كونكوري الذي ينبع من إقليم فوتاجلون، وفقا لمجلة /جون أفريك/.

وعلى مدار 8 سنوات، ارتفع إنتاج الكهرباء في غينيا بنسبة 13% كما طورت شبكة نقل الكهرباء مما سمح بتحسين الخدمة في 26 مدينة و 36 بلدية في إقليمي غينيا الوسطى والساحلية التي تضم العاصمة كوناكري.

وتحفز هذه المشاريع في مجال توليد الطاقة، بشكل خاص، عمليات تطوير مناجم البوكسيت كثيفة استهلاك الطاقة في كينديا وبوكيه.