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طائرة رئيس المكسيك تتعرض لعطل فى الجو بعد 50 دقيقة من إقلاعها

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:11 ص
طائرة رئيس المكسيك تتعرض لعطل فى الجو بعد 50 دقيقة من إقلاعها رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز
وكالات الأنباء
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فشلت طائرة كانت تقل رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزوجته فى الهبوط من أول مرة، واضطرت للتحليق فوق المطار لتهبط وتعاود الإقلاع قبل أن تهبط.

 

وقال موقع روسيا اليوم، إن الطائرة أقلعت من مكسيكو سيتى متوجهة إلى مدينة تيبيك، لكنها أبلغت بعد 50 دقيقة عن تعرضها لمشكلة، ليتاح لها الهبوط، لكنها ما أن وطأت إطاراتها الأرض حتى عادت لتقلع من جديد.

 

وأوضح قائد الطائرة، لمركز المراقبة الأرضى، "سنحاول من جديد الهبوط، فقط من أجل سلامتنا. على متن الطائرة، كل شيء على ما يرام، لا شيء يدعو للقلق". وبالفعل هبطت الطائرة بعد 5 دقائق، دون أى صعوبة.

 

وبعد الهبوط، أعلن الرئيس المكسيكى أن هذه الحوادث تقع بين الحين والآخر، وأن الأمر لم يكن جديا.

 


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مكسيكو سيتى

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