صور.. تعرف على خطة منطقة الأقصر الأزهرية لإنشاء وإحلال وتجديد المعاهد

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفه محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أعمال إنشاء وإحلال وتجديد مجمعات تعليمية ومعاهد أزهرية جديدة لخدمة المنطقة الأزهرية والطلاب بمختلف مدن المحافظة، وذلك طبقاً لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالإرتقاء بمبانى المعاهد الأزهرية.

ويقوم رجال الإدارة الهندسية للأبنية التعليمية الأزهرية بمحافظة الأقصر، بعملهم فى تلك المبانى فى شهر رمضان المعظم، وفى أقصى درجات حرارة الشمس، وكذلك حتى موعد السحور ليلاً بصورة يومية، وفيما يلى قائمة تلك المشروعات التى تجرى حالياً:-

1. إنشاء مجمع الكيمان الأزهرى (إبتدائى وإعدادى وثانوى) بمركز اسنا

2. إنشاء مجمع باويل الأزهرى (إبتدائى وإعدادى وثانوي) بمركز إسنا

3. إنشاء مجمع المساوية الأزهرى (إعدادى وثانوي) بمركز اسنا

4. إنشاء مجمع المحاميد الأزهرى (إبتدائى وإعدادى وثانوى) بمركز أرمنت

5. إنشاء معهد نجع دنقل الإبتدائى بمركز أرمنت

6. ترميم معهد فتيات أرمنت الوابورات (إعدادى وثانوى) بمركز أرمنت

7. ترميم وتدعيم معهد القرنة الإبتدائى فتيات بمركز القرنة

8. إستكمال وتعلية أستراحة كبار الزوار مدينة الأقصر

9. إنشاء معهد الدكتور أحمد الطيب الإبتدائى الجديد الأزهرى بمدينة الأقصر

10. إنشاء قاعة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمؤتمرات ومراكز التدريب ومركز الفتوى بمدينة الأقصر

11. إنشاء معهد الزينية قبلى الإبتدائى بمركز الزينية

12. ترميم مجمع معاهد نجع الطويل بمدينة الأقصر

13. ترميم واستكمال معهد الشافعى الإبتدائى بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر

14. إنشاء مجمع معاهد الطود الأزهرى بمركز الطود

15. إنشاء سور معهد حاجر كومير الإبتدائى بمركز إسنا

16. إستكمال معهد الرزيقات الإبتدائى بمركز أرمنت

17. ترميم معهد فتيات المحاميد (إعدادى وثانوي) بمركز ارمنت

18. ترميم واستكمال معهد المدامود(إعدادى وثانوي) بنين بمركز الزينية

19. معهد أصفون الابتدائى الجديد مركز إسنا

رجال الأبنية التعليمية الأزهرى خلال إنشاء المعاهد الجديدة وترميم القديمة

جانب من العمل فى انشاء المجمعات التعلمية الجديدة