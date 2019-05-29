سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حظر جمع التبرعات بمساجد الشرقية وتخصيص 442 ساحة لصلاة العيد

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:30 م
حظر جمع التبرعات بمساجد الشرقية وتخصيص 442 ساحة لصلاة العيد ساحة صلاة العيد - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أكد الشيخ محمود خاطر مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية ، أنه تم إصدار تعليمات مشددة للائمة المساجد ، بعدم جمع تبرعات وقف صناديق التبرعات الغير خاضعة لرقابة الجهات المختصة .

 

وأكد لـ " اليوم السابع " ، أنه سيتم تشكيل لجان متابعة للمرور علي المساجد ، للتأكد من تفعيل القرار، لافتا اذا كان المسجد تابع لجمعية و تبرعاتها تخضع لرقابة الجهات المعنية يتم استثناءها من القرار ، أما اعمال جمع الأموال بطريقة عشوائية من خلال صناديق غير معروفة هى مخالفة قانونية، سيتم إحالة إمام أى مسجد للتحقيق حيال ضبط تلك المخالفات .

 

وأشارإلى أنه تم تجهيز 442 ساحة صلاة لعيد الفطر، وتكليف 884 خطيبا "أساسي واحتياطي" علاوة على تواجد 10 من المكبرين بكل ساحة ، كما تقرر حظر استخدام أي ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أوقاف الوادي الجديد: 72 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة

تجهيز 351 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالغربية

"أوقاف دمياط" تعلن عن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

خريطة ساحات صلاة عيد الفطر فى الدقهلية

تعرف على أبرز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الأقصر

اوقاف الشرقيه

الشرقية

ساحات العيد

عيد الفطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة