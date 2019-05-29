حظر جمع التبرعات بمساجد الشرقية وتخصيص 442 ساحة لصلاة العيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الشيخ محمود خاطر مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية ، أنه تم إصدار تعليمات مشددة للائمة المساجد ، بعدم جمع تبرعات وقف صناديق التبرعات الغير خاضعة لرقابة الجهات المختصة .

وأكد لـ " اليوم السابع " ، أنه سيتم تشكيل لجان متابعة للمرور علي المساجد ، للتأكد من تفعيل القرار، لافتا اذا كان المسجد تابع لجمعية و تبرعاتها تخضع لرقابة الجهات المعنية يتم استثناءها من القرار ، أما اعمال جمع الأموال بطريقة عشوائية من خلال صناديق غير معروفة هى مخالفة قانونية، سيتم إحالة إمام أى مسجد للتحقيق حيال ضبط تلك المخالفات .

وأشارإلى أنه تم تجهيز 442 ساحة صلاة لعيد الفطر، وتكليف 884 خطيبا "أساسي واحتياطي" علاوة على تواجد 10 من المكبرين بكل ساحة ، كما تقرر حظر استخدام أي ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها .