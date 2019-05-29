تعليم البحيرة:طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان التاريخ الكترونيا بنظام التابلت فى 89 مدرسة

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ،أن 89 % من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفزياء اليوم الأربعاء من خلال المنظومة الإلكترونية دون أى مشاكل تذكر.

وأضاف أن منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى أثبتت نجاحها فى جميع المدارس المستهدفة بأداء الطلاب الامتحان إلكترونيا فى 89 مدرسة مقابل 11 مدرسة فقط أدى طلابها الامتحان ورقيا بسبب مشكلات تكنولوجية عارضة يجرى إصلاحها فى الوقت الحالى.

وأوضح أن مدارس المحافظة أنجزت امتحان الفترة الصباحية واستعدت سريعا لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة

وشدد على التزام الإدارات والمدارس بالتعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفيرها كل التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.