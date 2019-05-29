تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تكثف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من جهودها خلال الفترة الحالية للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وانتهت اللجنة خلال اليومين الماضيين إلى اتفاق مبدئى مع وزارة المالية لضخ مُخصصات إضافية لبعض الوزارات والجهات، نستعرضها فيما يلى:
- بلغت الزيادات التى وافقت عليها وزارة المالية أكثر من 7 مليارات جنيه قابلة للزيادة.
- 70% من الزيادات للتعليم والصحة.
- 2 مليار و172 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
- مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
- مليار للمستشفيات الجامعية.
- مليار جنيه للتعليم العالى وأعضاء هيئة التدريس.
- مليار جنيه لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا.
- 825 مليون جنيه لصالح مشروع مُشتقات البلازما بوزارة الصحة.
- 120 مليون جنيه لتفعيل مبادرة الرئيس لدعم الشباب.
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20 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء كودية بالمساجد لترشيد الاستهلاك.
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