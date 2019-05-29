تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

كتب عبد اللطيف صبح

تكثف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من جهودها خلال الفترة الحالية للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وانتهت اللجنة خلال اليومين الماضيين إلى اتفاق مبدئى مع وزارة المالية لضخ مُخصصات إضافية لبعض الوزارات والجهات، نستعرضها فيما يلى:

