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تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:06 م
تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقیب عن الآثار داخل ورشة فى منطقة الدرب الأحمر.

 

كشفت تحقيقات النيابة الأوةلية، تمكن مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط مالك ورشة، و3 عاملین أحدھم مسجل شقى خطر حال قیامهم بأعمال الحفر داخل الورشة - ملك الأول - بقصد البحث والتنقیب عن الآثار، وعثر بداخلها على حفرة قطرھا متر بعمق 7 أمتار والعدد والأدوات المستخدمة فى عملیة التنقیب.

 

وبمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بقیامهم بأعمال الحفر بقصد التنقیب عن الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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التنقيب عن الاثار

عقوبه التنقيب عن الاثار

اثار مصر

الدرب الاحمر


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