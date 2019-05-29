سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بولتون: زيادة تواجدنا العسكرى بالشرق الأوسط "تصرفات حكيمة"

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:33 م
بولتون: زيادة تواجدنا العسكرى بالشرق الأوسط "تصرفات حكيمة" مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
أ ش أ
إضافة تعليق

اعتبر مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون اليوم الأربعاء أن زيادة التواجد العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط "تصرفات حكيمة ومسؤولة"، وقال: إن أى تصرف مماثل لهذا الهجوم "من قبل إيران" يمكن أن يثير استجابة أمريكية "قوية للغاية".

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى - فى تصريح صحفى أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن "الألغام البحرية، التى من شبه المؤكد أن مصدرها إيران، ألحقت أضرارا بالغة بناقلات النفط فى المياه قبالة الإمارات فى وقت سابق من الشهر الجاري، واستطرد "هذه الهجمات التى استهدفت ناقلات النفط سببها ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران، ولا يشك أى شخص فى واشنطن فى أن إيران هى المسؤولة عن الهجوم، وأعتقد أنه من المهم أن تعرف القيادة فى طهران أننا نعرف".


وقال بولتون "أؤيد ما نفعله حتى الآن، والنقطة المهمة هى أن نوضح لإيران أن هذا النوع من الأنشطة يخاطر برد قوى من الولايات المتحدة".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نيويورك تايمز: ترامب يظهر تناقضا مع بولتون بشأن إيران وكوريا الشمالية

إيران تنفى اتهام بولتون لطهران بالتورط باعتداء ناقلات النفط عبر ألغام بحرية

إيران تنفى اتهام بولتون لطهران بالتورط باعتداء ناقلات النفط فى "الفجيرة"

كوريا الشمالية: بولتون متحمس للحرب ويعمل على تدمير الأمن والسلام

بولتون: اختبارات الصواريخ النووية بكوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

بولتون: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

جون بولتون

أمريكا

أخبار أمريكا

الشرق الأوسط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة