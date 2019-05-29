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بالأسماء.. العشرة الأوائل على الشهادة الاعدادية بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:49 م
بالأسماء.. العشرة الأوائل على الشهادة الاعدادية بمحافظة بنى سويف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نتيجة الدور الأول  للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019 ،بنسبة بنجاح  72.88 %  لطلبة النظامي ،حيث تقدم للامتحان 44227 طالباً وطالبة ، حضر  42068 منهم   طالباً وطالبة ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل  29.18% ، حيث تقدم للامتحان  1136 طالبا حضر 307 منهم.   

  وجاءت لوحة شرف الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام على الترتيب التالي:

1.      عاصم عادل صابر عبد الباقي   ( بني سويف )    ( 279.5) درجة

2.       غادة شعبان رجب أحمد  (الواسطى) (279.25)درجة

3.        سهيلة محمد طه محمد  (ببا)   (279.25) درجة

4.      عبد الرحمن ناصر على أمين (اهناسيا)    (279.25) درجة

5.      محمود إيهاب يونس سعداوي (ناصر) ( 279.25)  درجة

6.       لجين أحمد حسين محمد  (بني سويف )    (279) درجة

7.      مريم  محمد حافظ طه  ( بني سويف)    (279) درجة

8.     أسماء أشرف يحيى  إبراهيم  ( ببا)    (279) درجة

9.      ضى محمد على أحمد (بني سويف) ( 279) درجة

10. إسراء ياسر عبد الواحد محمد ( ناصر)    (279) درجة

11. حبيبة محمود عبد العظيم محمد (ببا)    (279) درجة

12. ياسمين تهامي عبد البصير  ( بني سويف)    (279) درجة

13.  نادر السيد برعي السيد  (ببا)(279) درجة

14. مي أيمن يس مكاوي (الواسطى)  (279) درجة

15بن. أسماء كامل فريد محمد  (ببا )    (279) درجة

16. أحمد فيصل أحمد محمود  ( ناصر)    (279) درجة

17.  شيماء سعيد محمد محمود  (بني سويف )   (279) درجة

 

 


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