بالأسماء.. العشرة الأوائل على الشهادة الاعدادية بمحافظة بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/2019 ،بنسبة بنجاح 72.88 % لطلبة النظامي ،حيث تقدم للامتحان 44227 طالباً وطالبة ، حضر 42068 منهم طالباً وطالبة ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 29.18% ، حيث تقدم للامتحان 1136 طالبا حضر 307 منهم.