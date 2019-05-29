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الهلال الأحمر الكويتى: توزيع 500 سلة غذائية على المتضررين من إعصار "كينيث" فى جزر القمر

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:27 م
الهلال الأحمر الكويتى: توزيع 500 سلة غذائية على المتضررين من إعصار "كينيث" فى جزر القمر اعصار كينيث ارشيفية
أ ش أ
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 أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء توزيع 500 سلة غذائية على المتضررين في جزيرة (انجوان) القمرية، جراء إعصار (كينيث).

وقال رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد – في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن جزيرة (انجوان)، الأشد تضررا من الجزر القمرية الأخرى جراء الإعصار المدمر الذي ضربها.

وأوضح الزيد أن وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وصل إلى الجزيرة أمس /الثلاثاء/ وتفقد الأوضاع وقدر حجم الأضرار، إضافة إلى دراسة تقارير جمعية الهلال الأحمر القمري، مشيرا إلى أن الوفد حرص على زيارة القرى الفقيرة في (انجوان)؛ لمساعدة النازحين والمتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم.
وأكد أن هذه الإغاثة ستتبعها زيارات أخرى؛ لمتابعة سير العمل في جزر القمر واستكمال المشروعات التنموية والإغاثية.


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جمعية الهلال الأحمر الكويتي

كينيث

جزر القمر


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