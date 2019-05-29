المفوضية الأوروبية: يتعين على مقدونيا الشمالية بدء مفاوضات الانضمام للتكتل

بروكسل (أ ش أ)

أوصت المفوضية الأوروبية رسميًا بأنه يتعين على مقدونيا الشمالية البدء فى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وأوضح المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هان - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغيرة (تويتر) أوردتها شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - اليوم الأربعاء، أن التوصية جاءت عقب اجتماع للمفوضية عقد فى بروكسل، وأنه يتعين على حكومات دول التكتل الموافقة على السماح لبدء المحادثات.

يشار إلى أن اليونان سحبت اعتراضها على انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبى ولحلف شمال الأطلسى (ناتو) بعدما توصلتا إلى اتفاق لتغيير مقدونيا اسمها لإنهاء نزاع دام لعقود، حيث كانت ترى اليونان أن اسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ينطوى على أطماع إقليمية بمنطقة فى شمال اليونان.