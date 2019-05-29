القمم الثلاث بمكة غدا تبحث توحيد المواقف ومواجهة التهديدات الإيرانية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ألقت صحيفة "الرياض" السعودية الضوء على القمم الثلاث العربية التى سوف تنتطلق غدا، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حبل الاعتصام ) : تنطلق غداً القمم الثلاث التي تحتضنها الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة بجوار البيت العتيق وفي أفضل الشهور عند المولى عز وجل، شهر رمضان المبارك وفي العشرة الأواخر منه، مما يضفى على تلك القمم الخليجية.. العربية والإسلامية بعداً روحياً والتزاماً عقدياً بمصالح الأمتين العربية والإسلامية، اللتان تمران بفترة من أشد الفترات حساسية وأكثرها خطورة على مستقبلهما في ظل الأحداث الكبيرة التي لازالت تؤثر على الأمن والاستقرار والتنمية فيهما.

وتابعت: من أجل ذلك دعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين تسبقان القمة الإسلامية، من أجل بحث التطورات الخليجية والعربية وتوحيد المواقف وتنسيقها بما يتلاءم مع المراحل الحالية، والتطلعات المستقبلية ودرء الأخطار المحدقة التي لها تأثيرات سلبية على حاضر المنطقة ومستقبلها حال لم تردع ويتم وقفها عند حدها، والتي تتمثل في التهديدات الإيرانية على دول الخليج وتدخلاتها السافرة في الشأن العربي، مما كان له أثار على دول وشعوب المنطقة لا زالت تعاني منها حتى يومنا الحاضر.

وختمت الصحيفة السعودية، أن الواقع العربي والإسلامي يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل المنظم الذي يقود الأمتين إلى مستقبل أفضل حال تم الاتفاق على الخطوط العريضة التي تكفل الوصول إلى الأهداف السامية المتمثلة في وختمت : رفعة وعزة الدول العربية والإسلامية وتبوؤها المكانة الحقيقية اللائقة بهما، وهو أمر قابل للتنفيذ لما نملك من العناصر سياسية.. واقتصادية.. وجغرافية، وبالتأكيد عقدية تجمعنا وتجعل منا قوة لا يستهان بها، والمولى عز وجل قال في كتابه العزيز (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).