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القابضة الغذائية: طرح اللحوم الضانى السودانية بـ90 جنيه للكيلو

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:41 م
القابضة الغذائية: طرح اللحوم الضانى السودانية بـ90 جنيه للكيلو لحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، لحوم ضأن سودانى مبردة بسعر 90 جنيه للكيلو  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات  التابعة  بجانب طرح اللحوم   الطازجة السوداني  والمجمدة للمواطنين  بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وعلى جانب اخر تواصل بعض  فروع معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالمحافظات المختلفة، طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يستمر  العمل  لبعض الفروع  للمعرض التابع للشركة العامة  لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى العمل بمحافظات الوجه البحرى ، بجانب وجود بعض الفروع فى الوجه القبلى ، طالما أن هناك توافدًا كبيرًا من جانب المواطنين فى حين جرى انتهاء فاعليات باقى الفروع بعد انخفاض التوافد عليه
 


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القابضة الغذائية

المجمعات الاستهلاكية

اللحوم الضانى السودانية


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