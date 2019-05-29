العبور بين 27 بلدا أوروبيا بورقة واحدة.. 10 خطوات للحصول على "فيزا شنجن"

كتب محمود عبد الغنى

فيزا شنجن هى اتفاقية أوروبية بين 27 دولة من دول القارة، غرضها تسهيل الدخول والخروج لمواطنى تلك الدول بدون تأشيرة مسبقة، لأغراض متعددة منها السياحة والعمل والدراسة، والسفر بشكل عام، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة بين دول منطقة شنجن الموقعة على الاتفاقية.

قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة والخطوات التى يجب اتباعها لاستخراج فيزا شنجن:

1- شهادة تتضمن تحركات طالبها وأسفاره من وإلى البلاد المختلفة فى فترة زمنية يحددها صاحب الطلب، لا تقل عن 6 أشهر، توضح تسجيلات خروجه ودخوله عبر موانئ البلاد البرية والبحرية والجوية بالتاريخ، ويتم استخراجها من مبنى مجمع المصالح الحكومية فى ميدان التحرير (الدور الأرضى)، وتستغرق حوالى 30 يوما.

2- عمل كشف حساب يثبت وجود رصيد بنكى، أو بطاقة ائتمان صالحة وتابعة لجهة العمل، مع تقديم كشف آخر بحركة السحب والإيداع حتى آخر 6 شهور قبل التقدم بطلب التأشيرة.

3- شهادة تأمين شاملة تغطى التأمين الصحى وتأمين العودة إلى الوطن طوال فترة الإقامة، وصالحة لكل بلاد الاتحاد الأوروبى، ويجب أن يكون الحد الأدنى للتغطية 30 ألف يورو، يمكن الحصول عليها من إحدى شركات التأمين بمبلغ بسيط يبدأ من 10 جنيهات لليوم الواحد، وتكون قيمة التأمين متغيرة حسب سن المتقدم ومدة الزيارة.

4- يجب إحضار خطاب من جهة العمل يتضمن الاسم كما هو مدون بجواز السفر، وتاريخ التعيين، وقيمة الراتب الشهرى، والدرجة الوظيفية، ويُطبع على الورق الرسمى لجهة العمل، ويُختم ويُترجم إلى اللغة الإنجليزية.

5- يجب تقديم بطاقة ضريبية وسجل تجارى مُترجم إلى الإنجليزية، أو على حسب لغة السفارة الأساسية إذا كان المتقدم يعمل فى جهة خاصة.

6- تقديم شهادة قيد مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، من الجامعة أو المدرسة، مع شهادة الميلاد، وموافقة من الأب والأم على سفر الطالب.

7- يجب أن يكون جواز السفر سارى المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل بعد انتهاء مدة الزيارة للبلد المطلوب الحصول على تأشيرته، على أن يحتوى على صفحتين فارغتين.

8- يجب إرفاق الدعوة المقدمة من الجهة المراد زيارتها، لتحديد سبب الزيارة وما إذا كانت بغرض السياحة أو العمل أو لتغطية إحدى الفعاليات أو المؤتمرات.

9 - تعبئة بيانات فيزا شنجن "Schengen Visa"على موقع سفارة الجهة المقصودة على شبكة الإنترنت التى ينوى السفر إليها، أو قضاء أكثر عدد من الليالى بها، ودفع التكلفة المطلوبة .

10- يتم تحديد موعد إجراء مقابلة السفارة على حسب الأيام المتاحة فى جدول المواعيد على موقع السفارة على الإنترنت.