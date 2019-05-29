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الزبادى ملك السفرة فى السحور.. يحسن هضمك ويعالج الانتفاخ

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:30 ص
الزبادى ملك السفرة فى السحور.. يحسن هضمك ويعالج الانتفاخ الزبادى - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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الزبادى من أكثر الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، بالإضافة إلى مذاقه الرائع، وهو ملك السفرة فى السحور فى رمضان لأنه يساعد على ترطيب جسمك ويعالج مشاكل الانتفاخ، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الزبادى الصحية على سفرة السحور فى رمضان، بحسب موقع step to health.

فوائد الزبادى
الزبادى

 

فوائد الزبادى

1- الزبادى مصدر غنى بالعناصر الغذائية المهمة: يمكن اعتبار الزبادى جزءًا لا غنى عنه من نظام غذائى متوازن، وهناك عدد من العناصر الغذائية التى يمكنك العثور عليها فى 1/3 كوب من الزبادى:

180 مليجرام من الكالسيوم.

240 مليجرام من البوتاسيوم.

17 مليجرام من الماغنيسيوم.

الفيتامينات خاصة فيتامينات ب.

وبسبب هذا المحتوى من البروتين ، يساعدك الزبادي في الشعور بالشبع.

فوائد الزبادى 2
فوائد الزبادى 

2- يمكن أن يساعدك الزبادى فى الحفاظ على البكتيريا النافعة فى معدتك "البروبايوتيك".

3- الزبادي سهل الهضم.

4-  تحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمى .

5 - علاج الانتفاخ وغازات البطن.


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فوائد الزبادى

فوائد الزبادى فى السحور

الزبادى

فوائد الزبادى الصحية

فوائد اللبن الرايب


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