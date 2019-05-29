الرقابة المالية: تقديم 6212 خدمة للشركات.. والانتهاء من معظمها فى ذات اليوم

كتب هانى الحوتى

كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديم 6212 خدمة للمستثمرين خلال عام 2018، ما بين اعتماد محاضر جمعيات عمومية عادية وغير عادية ومجالس إدارة الشركات وشكاوى واردة للإدارة، بالإضافة إلى الانتهاء من معظم الخدمات فى ذات اليوم أو اليوم التالى.

وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، أنشطة التأمين، التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات، وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التى تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.