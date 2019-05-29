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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترحب بصدور وثيقة مكة المكرمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:03 م
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترحب بصدور وثيقة مكة المكرمة الملك سلمان
كتب- هاشم الفخرانى
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أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عن ترحيبها بمضامين "وثيقة مكة المكرمة" الصادرة عن المؤتمر الدولى حول "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، الذى حظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم من رابطة العالم الإسلامى.

وعبرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن ترحيبها بمضامين الوثيقة التى استهدت بوثيقة المدينة المنورة التى عقدها رسول الله محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حيث حفظت وثيقته -صلى الله عليه وسلم- الحقوق، وراعت العهود، وبينت الواجبات، وكانت أساسا لمجتمع متعاون فى الشدة والرخاء.

وأكدت الأمانة العامة فى بيانها اليوم على أهمية ما بينته وثيقة مكة المكرمة من أن لا يتحدث باسم الأمة الإسلامية فى أمرها الدينى إلا علماؤها الراسخون. ومن ثم فعلى العالم أجمع أن لا يتلقى الخطاب الإسلامى إلا من الهيئات العلمية الشرعية المعتبرة، دون جماعات التطرّف والإرهاب والتكفير والفتنة، مؤكدين فى هذا الصدد أهمية التواصل الإنسانى، والتفاعل الحضارى، الذى دعت إليه الشريعة الإسلامية فى إطار التعارف والتعاون لعمارة الأرض، وتعزيز القيم الأخلاقية المشتركة.

 

 


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مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية

الرياض

وثيقة مكة المكرمة


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