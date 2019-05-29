إعادة فتح طريق نيبال والصين بعد 4 سنوات من إغلاقه بسبب الزلزال

قال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إنه تم إعادة فتح طريق تجارى عبر الحدود يربط نيبال والصين، وذلك بعد أربعة أعوام من إغلاقه بسبب وقوع زلزال فى نيبال عام 2015.

وذكر بيمكانتا شارما مساعد رئيس الإدارة المحلية لمنطقة سيندهوبالتشوك الحدودية فى تصريحات للوكالة "أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين النيبالى ماتريكا ياداف ومسؤولون من الصين إعادة فتح طريق تاتوبانى التجارى خلال مراسم رسمية".

وأضاف شارما أن المسؤولين دشنوا أيضا مكتب جمارك تاتوبانى فى منطقة سيندهوبالتشوك، على بعد 116 كيلومترا شمال شرق كاتمندو.

ويؤدى الطريق الجديد لميناء تشام فى الصين، الذى استأنف خدماته لشحن البضائع عقب إغلاقه بسبب وقوع زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر فى أبريل 2015.

ويشار إلى أن أكثر من 90% من التجارة بين الدولتين كانت تمر عبر الميناء قبل الكارثة الطبيعية، التى ألحقت ضررا كبيرا بالطرق والجسور فى المنطقة، مما دفع السلطات لإغلاقه.

وقال شارما إنه سوف يتم استئناف خدمات الشحن فقط لأسباب تتعلق بالسلامة. وقبل الزلزال، كان يسمح للتجار النيباليين بعبور الحدود لزيارة مناطق معينة فى التبت.

ومازالت تتعافى نيبال من الدمار الذى لحق بها بعد زلزال 2015، وأودى بحياة نحو 9000 شخص.