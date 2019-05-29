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إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لـ"خلية ابنة الشاطر" بتدابير احترازية

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:41 م
إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لـ"خلية ابنة الشاطر" بتدابير احترازية خيرت الشاطر ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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قررت محكمة جنايات القاهرة ، إخلاء سبيل كلا من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"، بتدابير احترازية.

وكشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، للمتهمين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين؛ لصدور قرارا بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.


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