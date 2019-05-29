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أسقفية الشباب تحتفل بالعيد الـ39 لتأسيسها الجمعة المقبل بدير الملاك

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:00 ص
أسقفية الشباب تحتفل بالعيد الـ39 لتأسيسها الجمعة المقبل بدير الملاك أسقفية الشباب - أرشيفية
سارة علام
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تحتفل أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الجمعة المقبل، 31 مايو الجاري، بالعيد الـ39 لتأسيس اسقفية الشباب وكذلك عيد رسامة الأنبا موسى أسقفًا بالكنيسة، وذلك بمقر الأسقفية بدير الملاك بحدائق القبة.

فى عام 1980 رأى قداسة البابا شنودة الثالث ضرورة تخصيص أسقفية للشباب حيث آمن أن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل، فاختار الأنبا موسى أسقفا عاماً للشباب ليتفرغ لخدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر والمهجر .

ومع اتساع الخدمة فى أسقفية الشباب ظهرت حاجة ملحة لمن يساعد الأنبا موسى فى هذا العمل المتزايد يوماً بعد يوم، ففكر فى تعيين الراهب يسطس البراموسى، فطلبه من قداسة البابا شنودة الثالث لمعاونته فى عمل الآسقفية، فخدم مع الانبا موسى فى حقل الشباب لمدة سنتين ثم رشحه ليصير أسقفا ًعاما سنة 1997م، وقد رسم "عين" باسم نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام، ليخدم بأسقفية الشباب وحى كنائس وسط القاهرة، وقد صار الأنبا رافائيل ايضاً سكرتيرا للمجمع المقدس.

 


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الانبا موسى

الكنيسة القبطية

اسقف الشباب


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