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أرمينيا تستضيف المؤتمر العالمى لتكنولوجيا المعلومات 2019 أكتوبر المقبل

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:53 ص
أرمينيا تستضيف المؤتمر العالمى لتكنولوجيا المعلومات 2019 أكتوبر المقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات
كتبت رباب فتحى
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تستضيف أرمينيا فى أكتوبر المقبل، المؤتمر العالمى لتكنولوجيا المعلومات 2019 (WCIT)، والذى يعد واحدًا من أكبر وأشهر فاعليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، حيث يضم مناقشات تتعلق بتطور العصر الرقمي، بحسب بيان من السفارة الأرمينية بالقاهرة. 
 
وأضاف البيان أن المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات يعد أكبر الفعاليات الدولية وأكثرها شهرة بين قادة تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم والذي يجمع مسئولين رفيعي المستوى من مختلف البلدان ورؤساء المنظمات متعددة الجنسيات والجامعات ومراكز البحث العلمي وممثلي المنظمات غير الحكومية وغيرها الكثير. 
 
 يتضمن الحدث مناقشات حول الاتجاهات القانونية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على العمليات التجارية لتكنولوجيا المعلومات وعروض الحلول المبتكرة واجتماعات B2B وغيرها الكثير.
 
 

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السفارة الارمينية بالقاهرة

التطور التكنولوجى


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