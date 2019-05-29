أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 5 موظفين بالخارجية التركية لصلتهم بجولن

رويترز

قالت نقابة المحامين فى أنقرة إن 5 من موظفى وزارة الخارجية التركية اعتقلوا الأسبوع الماضى للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل 3 أعوام قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة فى الحجز.

وما زال الـ5 معتقلين، وهم بين 249 من موظفى وزارة الخارجية أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقالهم الأسبوع الماضى للاشتباه فى صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله جولن الذى تلقى أنقرة باللوم عليه فى محاولة الإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان. ولم يتم تحديد هوية أى منهم. وينفى كولن ضلوعه في تلك المحاولة.

وقالت نقابة المحامين فى بيان أمس الثلاثاء إن نحو 100 مشتبه بهم اعتقلوا حتى الآن وإن المحامين من النقابة يجتمعون مع 6 معتقلين بعد تقارير عن تعذيب مزعوم.

ونفت الشرطة التركية المزاعم، قائلة إن المعتقلين التقوا مع محاميهم مئات المرات وإن التقارير الطبية اليومية توضح أنه ليس هناك أى شيء خطأ.

وأحالت وزارة الخارجية رويترز إلى وزارة الداخلية عندما طُلب منها التعليق. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة لن تعلق بأكثر مما ورد فى بيان الشرطة.

وقالت نقابة المحامين إن 5 من المشتبه بهم الـ6 الذين التقوا بالمحامين قالوا إنهم نقلوا من زنازينهم لاستجوابهم وتم تجريدهم من ملابسهم وتقييدهم ثم عُذبوا فى وقت لاحق فى غرفة مظلمة.