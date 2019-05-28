7 خطوات لاستخراج وثيقة زواج بدل فاقد إلكترونيًا

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات التى يجب إتباعها لاستخراج عقد زواج بدل فاقد إليكترونيا، و"اليوم السابع" يوضح فى 7 خطوات كيفية استخراج عقد الزواج بدل فاقد.
قامت الحكومة المصرية من خلال بوابتها الإلكترونية بتخصيص خدمة استخراج " قسيمة زواج بدل فاقد " عبرها، حيث يتم ملء استمارة استخراج وثيقة الزواج، ويتم ملء البيانات التالية.
1-اسم مقدم الطلب.
2-الرقم القومى
3-الرقم البريدي
4-اسم الأم، البريد الإلكتروني
5-تليفون المنزل، تليفون العمل
6-التليفون المحمول
7-رقم الدور، رقم الشقة، رقم المنزل، العنوان المرسل إليه، الحى – المدينة، المحافظة"
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