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10 أعراض لو ظهرت عليك اعرف أنك مصاب بالالتهاب الرئوى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:00 ص
10 أعراض لو ظهرت عليك اعرف أنك مصاب بالالتهاب الرئوى الالتهاب الرئوى
كتبت هند عادل
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واحد من أكثر أمراض الصدر شيوعا هو الالتهاب الرئوي الذي يصيب الشعب الهوائية الصغيرة في الرئتين  غالبًا بسبب بكتيريا معدية ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب فيروس أو مخالطة شخص يحمل العدوى، وفقا لموقع "healthline".

كيف تحدث الالتهابات

 

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عندما تصاب الشعب الهوائية الكبيرة التي تحمل الهواء من وإلى الرئة  بالعدوى بسبب الفيروس أكثر من البكتيريا،عادة ما تكون التهابات الرئة مثل الالتهاب الرئوي خفيفة ، لكنها قد تكون خطيرة ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو الحالات المزمنة ، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

 

10 أعراض للالتهاب الرئوي
 

تختلف أعراض التهاب الرئة من خفيفة إلى شديدة هذا يعتمد على عدة عوامل ، بما في ذلك السن والصحة العامة ، وما إذا كانت العدوى ناتجة عن فيروس أو بكتيريا أو فطريات قد تكون الأعراض مشابهة لأعراض البرد أو الأنفلونزا ، لكنها تميل إلى أن تستمر لفترة أطول.

الأعراض الأكثر شيوعًا

السعال الذي ينتج مخاط سميك

السعال يساعد على تخليص الجسم من المخاط الناتج عن التهاب الشعب الهوائية والرئتين قد يحتوي هذا المخاط أيضًا على دم ،يمكن أن يستمر السعال لعدة أسابيع حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

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آلام في الصدر

يوصف ألم الصدر الناتج عن التهاب الرئة بأنه حاد أو طعن يميل ألم الصدر إلى التدهور أثناء السعال أو التنفس بعمق في بعض الأحيان يمكن الشعور بالألم الحاد في منتصف الظهر  إلى أعلاه

الحمى

تحدث الحمى لقيام الجسم بمحاربة العدوى ويصابحها تعرق ،قشعريرة برد،آلام العضلات،جفاف ،صداع الرأس ضعف عام بالجسم

4-  آلام الجسم

5- سيلان الأنف

6-  ضيق في التنفس

7-  التعب

8- صفير فى الصدر

9- مظهر مزرق للجلد أو الشفاه

10- طقطقة أو أصوات خشخشة في الرئتين

 

 


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