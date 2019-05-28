مقتل زوجة رئيس بلدية العاصمة الإيرانية السابق وغموض حول الحادث

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن محمد على نجفى رئيس البلدية السابق للعاصمة الإيرانية طهران مقتل زوجته الثانية برصاصة داخل منزلها بمنطقة سعادت أباد فى الشمال وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأيد رئيس المحكمة الجنائية فى طهران محمد شهريارى خبر مقتل زوجة رئيس البلدية السابق غير أنه لم يشير إلى الفاعل أة مزيدا من التفاصيل.

لكن صحفية إيرانية تدعى باريسا صالحى غردت على حسابها تويتر وكشفت عن أن زوجة نجفى وتدعى ميترا استاد، كان من المقرر أن تجرى مقابلة مع الموقع الإلكترونى أنصاف نيوز فى اليوم نفسه الذى قتلت فيه.

همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران با شلیک گلوله در خانه‌اش واقع در سعادت‌آباد تهران به قتل رسید. pic.twitter.com/rRJhlWIlpe — امید توشه (@tousheh) May 28, 2019

ورأى نشطاء إيرانيون على تويتر أن زوجة رئيس بلدية طهران السابق كانت ستفشى أسرار ما خلال المقابلة أو أنها ستتحدث عن حياتها مع نجفى بعد اتهامات عديدة وجهت إليهما قبل الزواج، حيث أنها اتصلت قبل يوم بالموقع الإلكترونى وطلبت إجراء مقابلة معه. وفتحت النيابة التحقيق حول الحادث.

وفى أغسطس 2017 انتخب محمد على نجفى، أمينا للعاصمة الإيرانية طهران، واستقال من المنصب أبريل 2018، وأعزى الاستقالة لأسباب صحية وراء قراره، رغم أن تقارير تحدثت عن ضغوط مورست عليه من قبل المتشددين.

وتعرض نجفى لانتقادات من المتشددين قبل تقديم الاستقالة لاتهامه رئيس البلدية السابق محمد باقر قاليباف بالفاسد.

وتعرض لحملة انتقادات أيضا بعد أن حضر عرضا فى مبنى البلدية خلال يوم المرأة الإيرانية النسخة الايرانية من عيد الأم قدمت فيه تلميذات رقصة تقليدية.

ونجفى اكاديمى ترأس فى السابق منصب المستشار الاقتصادى لرئاسة الجمهورية، وعضو المجلس الأعلى للتراث الثقافى والسياحة فضلا عن عضوية مجلس منظمة الأبحاث والتخطيط التدريبي.

كما شغل نجفى سابقا أمانة مركز التنسيق الاقتصادى وترأس بالوكالة وزارة العلوم والأبحاث والتقنية، وعضو (متقاعد) فى الهيئة التدريسية بكلية الرياضيات والحاسوب بجامعة شريف الصناعية فى طهران فضلا عن ترؤسه منظمة التراث الثقافى والسياحة والصناعات اليدوية فى الولاية الرئاسية الأولى للرئيس روحاني.كما ترأس نجفى منظمة الموازنة والتخطيط أبان عهد الرئيس الإيرانى الأسبق محمد خاتمي.