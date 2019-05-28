مزاعم قطرية جديدة حول استعداد إيران للحوار مع دول الخليج

رويترز

فى إطار اللعب على كل الأحبال وبين كل الأطرف، زعم بيان لقطر، أن قال عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيراني، أعلن اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية بشأن تصاعد التوتر في المنطقة.

