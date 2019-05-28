محافظ كفر الشيخ :الانتهاء من رصف طرق العاصمة قبل 30 يونيو المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ ، إن أعمال الرصف الحالية بشوارع مدينة كفر الشيخ ، تمثل بداية لخطة شاملة تشمل صيانة ورصف جميع شوارع العاصمة ،وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف بعاصمة المحافظة قبل 30 يونيه القادم ، مضيفاً أن كل هدفنا هو كسب رضاء المواطنين في الوقت الحالي وأن رضاء المواطنين سيكتمل عند بداية العام المالي الجديد بانتهاء جميع أعمال الرصف بشوارع المدينة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال الرصف والمشروعات بمدينة كفر الشيخ ، حيث تفقد من خلالها أعمال الرصف بشارع ناجي شتله بشرق كفر الشيخ ، وامتداد شارع الدلتا بجوار ميدان الفالوجا ، وشارع الزواوي ، وامتداد شارع23 يوليو بجوار مسجد الرحمة ، بحي غرب المدينة ، كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال بمعهد الأورام الجديد بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، بأن أعمال الرصف يجب أن تكون مطابقة لمعايير جودة الرصف ، وكذلك يطبق ذلك على الأعمال التمهيدية ، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ تنفذ خطة إصلاح وصيانة ورصف الطرق في جميع قرى المراكز ومدن المحافظة بالتوازي.

وقال محافظ كفر الشيخ ، أنه تفقد الأعمال الجارية بمعهد الأورام الجديد ، مؤكداً أن معهد الأورام صرح صحي يجري العمل به حالياً وليس هناك أي أعمال إزالة للمنشآت به ، وأن الأعمال التي تتم فيه عبارة عن توسعة وإصلاحات من أجل اكتمال هذا العمل ، ولا صحة لما يتداوله البعض عن هدم معهد الأورام .